رابط التقديم.. «أرامكو» للرعاية الصحية توفّر عشرات الوظائف في مختلف التخصصات

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم فما فوق، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – جراح عام.

2 – جراحة العظام.

3 – استشاري طب الطوارئ.

4 – طبيب عام .

5 – استشاري طب الطوارئ.

6 – المسعف المتخصص في حالات الطوارئ، طبيب عام.

7 – أخصائي روماتيزم الأطفال.

8 – جراح عام، جراحة المسالك البولية.

9 – جراح الأوعية الدموية.

10 – جراح الصدر.

11 – مستشار الصحة العقلية المتقدم.

12 – ممرضة سريرية – طبية، رعاية جراحية.

13 – كبير مستشاري الصحة العقلية.

14 – مستشار مساعد للصحة العقلية.

15 – كبار طبيب الجرعات.

16 – طبيب عام .

17 – أخصائي أعمال – تخطيط.

18 – محلل موارد بشرية مشارك، اكتساب المواهب.

19 – أخصائي التخدير.

20 – طبيب عام، الأشعة.

21 – أخصائي التمثيل الغذائي، الوراثة للأطفال.

22 – جراحة العظام العامة.

23 – جراحة تجميلية.

24 – الممرضة المسؤولة.

25 – وغيرها.

* التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).