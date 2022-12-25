رابط التقديم.. «أرامكو» للرعاية الصحية توفّر عشرات الوظائف في مختلف التخصصات
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أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم فما فوق، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
* المسميات الوظيفية
1 – جراح عام.
2 – جراحة العظام.
3 – استشاري طب الطوارئ.
4 – طبيب عام .
5 – استشاري طب الطوارئ.
6 – المسعف المتخصص في حالات الطوارئ، طبيب عام.
7 – أخصائي روماتيزم الأطفال.
8 – جراح عام، جراحة المسالك البولية.
9 – جراح الأوعية الدموية.
10 – جراح الصدر.
11 – مستشار الصحة العقلية المتقدم.
12 – ممرضة سريرية – طبية، رعاية جراحية.
13 – كبير مستشاري الصحة العقلية.
14 – مستشار مساعد للصحة العقلية.
15 – كبار طبيب الجرعات.
16 – طبيب عام .
17 – أخصائي أعمال – تخطيط.
18 – محلل موارد بشرية مشارك، اكتساب المواهب.
19 – أخصائي التخدير.
20 – طبيب عام، الأشعة.
21 – أخصائي التمثيل الغذائي، الوراثة للأطفال.
22 – جراحة العظام العامة.
23 – جراحة تجميلية.
24 – الممرضة المسؤولة.
25 – وغيرها.
* التقديم
– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).