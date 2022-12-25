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رابط التقديم.. «أرامكو» للرعاية الصحية توفّر عشرات الوظائف في مختلف التخصصات
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رابط التقديم.. «أرامكو» للرعاية الصحية توفّر عشرات الوظائف في مختلف التخصصات

رابط التقديم.. «أرامكو» للرعاية الصحية توفّر عشرات الوظائف في مختلف التخصصات

رابط التقديم.. «أرامكو» للرعاية الصحية توفّر عشرات الوظائف في مختلف التخصصات
١٠:٣٩:٠٣ ص، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم فما فوق، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – جراح عام.

2 – جراحة العظام.

3 – استشاري طب الطوارئ.

4 – طبيب عام .

5 – استشاري طب الطوارئ.

6 – المسعف المتخصص في حالات الطوارئ، طبيب عام.

7 – أخصائي روماتيزم الأطفال.

8 – جراح عام، جراحة المسالك البولية.

9 – جراح الأوعية الدموية.

10 – جراح الصدر.

11 – مستشار الصحة العقلية المتقدم.

12 – ممرضة سريرية – طبية، رعاية جراحية.

13 – كبير مستشاري الصحة العقلية.

14 – مستشار مساعد للصحة العقلية.

15 – كبار طبيب الجرعات.

16 – طبيب عام .

17 – أخصائي أعمال – تخطيط.

18 – محلل موارد بشرية مشارك، اكتساب المواهب.

19 – أخصائي التخدير.

20 – طبيب عام، الأشعة.

21 – أخصائي التمثيل الغذائي، الوراثة للأطفال.

22 – جراحة العظام العامة.

23 – جراحة تجميلية.

24 – الممرضة المسؤولة.

25 – وغيرها.

* التقديم

– للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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