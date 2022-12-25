«رويترز»: الصين تعلن التوقف عن نشر أعداد الإصابات اليومية بكورونا

تواصل – وكالات:

أعلنت لجنة الصحة الصينية، صباح اليوم الأحد، عن توقيف نشر التقارير اليومية المرتبطة بالوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة «رويترز»، عن الموقع الرسمي للجنة، أنه ابتداءً من اليوم، لن يتم نشر المعلومات اليومية عن الوضع الوبائي، مشيرًا إلى أن المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها سينشر معلومات حول حالة الوباء.

موجة انتشار عنيف لفيروس كورونا

وتعاني الصين من موجة انتشار عنيف لفيروس كورونا، حيث سجلت مدينة تسينغتاو وحدها أكثر من نصف مليون إصابة بالفيروس.

سلطات شنغهاي تدعو لبقاء السكان في منازلهم

ودعت سلطات شنغهاي، السكان إلى البقاء في منازلهم في مطلع هذا الأسبوع، لتقليل المظاهر الاحتفالية بالعام الجديد، في المدينة الصينية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، وذلك في ظل زيادة الإصابات على مستوى البلاد بعد رفع القيود الصارمة.

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تسجيل آلاف الإصابات يوميًا

من جانبه كشف مسؤول صحي صيني كبير أن نصف مليون إصابة بالفيروس تسجل يوميًا في اعتراف نادر بأن الإحصاءات الرسمية لا تعكس واقع حجم الانتشار الجديد للوباء.

«الصحة العالمية»: انتشار كورونا في الصين يثير القلق

من ناحيتها كشفت منظمة الصحة العالمية أن الزيادة في عدد الحالات الشديدة من فيروس كورونا المستجد في الصين تثير قلقًا كبيرًا، حيث تحث منظمة الصحة العالمية الصين على تركيز جهودها على تطعيم الفئات المعرضة للخطر.

وأشارت إلى أنه من أجل إجراء تقييم شامل للمخاطر للوضع في الصين، فإنها تحتاج إلى مزيد من المعلومات التفصيلية حول شدة المرض، والاستشفاء، ومتطلبات دعم وحدات العناية المركزة، وتقارير مفصلة وواضحة وشفافة بشكل يومي.