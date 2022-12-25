توضيح من تقويم التعليم حول المستندات المطلوبة لدخول اختبار القدرات

تواصل – فريق التحرير

أعلنت هيئة تقويم التعليم، اليوم الأحد، عن المستندات المطلوبة لدخول اختبار القدرات.

جاء ذلك في تغريدة على حسابها بـ”تويتر”، في إطار ردها على أحد المستفيدين.

وردت الهيئة قائلة: يستطيع المتقدم إثبات هويته عند دخول مقر الاختبار بأي من الوثائق الآتية:

– طباعة نموذج التحقق من الهوية، من خلال الملف الخاص بالمتقدم مع إرفاق صورة شخصية، وختمه من إدارة المدرسة.

– الهوية الوطنية للمواطنين، والإقامة لغير المواطنين.

– جواز السفر الشخصي.

ومؤخرًا، أعلنت الهيئة أنه «لا يوجد فترة تسجيل في اختبار القدرة المعرفية (الرقمي)، ويمكنك التسجيل في الاختبار (الورقي)، المتاح من تاريخ 5 ديسمبر 2022م، وسيعقد الاختبار من تاريخ 17 فبراير 2023م، إلى 19 فبراير 2023م».

موعد إعلان نتائج اختبار الرخصة المهنية

وأوضحت خلال رد حساب العناية بالمستفيدين على أحد الأسئلة، أن نتائج الاختبارات الورقية يتم الإعلان عنها بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.

لا يمكن تعديل تاريخ الرخصة أو إلغاؤها بعد إصدارها

في الوقت نفسه، أجابت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن سؤال أحد المستفيدين حول تعديل الرخصة المهنية، متسائلاً عن إمكانية وجود خيار إلغاء أو حتى تعديل لرفع النقاط.

وأجاب الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي الهيئة بأنه لا يمكن تعديل تاريخ الرخصة أو إلغاؤها بعد إصدارها باستثناء الحالات الواردة في المادة العاشرة من ضوابط الرخص المهنية للوظائف التعليمية.

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