الصين: العلاقات مع أمريكا تواجه تحديات خطيرة ونرفض هذه السياسات

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قال وزير الخارجية الصيني «وانج يي إن»: إن العلاقات الصينية الأمريكية تواجه تحديات خطيرة، مؤكدًا أن بلاده ترفض بشدة سياسة الولايات المتحدة الخاطئة تجاه بكين.

العلاقات بين البلدين تشهد صعوبات خطيرة

وأوضح في تصريحات له، أن الولايات المتحدة إذا استمرت بعناد في اعتبار الصين منافسها الرئيس، وانخرطت في احتواء وقمع واستفزاز صارخ ضد الصين، فقد واجهت العلاقات الصينية الأمريكية صعوبات خطيرة.

إجراءات صينية حاسمة لمواجهة هذه السياسات

وأضاف – حسب «سبوتنيك» – أن بكين ستتخذ إجراءات حاسمة لمواجهة سياسات القوة والترهيب، وأنه لا يمكن لأي قوة مهيمنة أن تخيف الصين التي تتصرف دومًا بشكل حاسم لحماية المصالح الأساسية للصين والكرامة الوطنية.

الصين تريد بناء علاقات صداقة مع أوروبا

وأكد أن بلاده تريد بناء علاقات صداقة وتعاون مع أوروبا، وترفض المنافسة الصفرية مع أمريكا، وأنها ستحافظ على الاستقرار الإستراتيجي في علاقاتها مع الدول.

اللعب بالمنافسة يجلب الضرر

وبين أن اللعب بالمنافسة يجلب الضرر فقط وليس المنفعة، والرغبة في التعاون ضرورة وليست اختيارًا، مشيرًا إلى أن غياب الصراعات وعدم المواجهة والتعايش السلمي وتعميق التكامل الاقتصادي والاستفادة من تنمية بعضهما البعض يخدم المصلحة المشتركة للبلدين.

العلاقات الصينية العربية تقدمت خطوات تاريخية

وأشار إلى أن العلاقات الصينية العربية تقدمت خطوات تاريخية إلى الأمام، وأن بكين اتبعت نهجًا إقليميًا لبناء وطن آسيوي مستقر ومزدهر.

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