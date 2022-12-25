الصحة: 7 حالات يجب على أصحابها استشارة الطبيب قبل أداء العمرة
تواصل – فريق التحرير:
قدمت وزارة الصحة 6 نصائح يجب على المعتمرين الالتزام بها قبل أداء العمرة وذلك حفاظًا على صحتهم.
وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة ما يلي:
1- تجنب الأغذية الدسمة والمالحة.
2- حجز وقت غير مزدحم.
3- تجنب الكافيين ومدرات البول.
4- النوم الكافي والاسترخاء.
5- شرب سوائل أكثر من المعتاد.
6- استشارة الطبيب المختص.
وبالنسبة لمرضى القلب، شددت الوزارة على ضرورة مراجعة الطبيب المختص قبل الشروع في أداء العمرة.
وحددت الوزارة 7 حالات لا يمكن لأصحابها الشروع في العمرة قبل استشارة الطبيب في ذلك.
والحالات السبعة هي:
1- ألم القلب من المرحلتين الثالثة والرابعة.
2- ألم الصدر عند المشي القصير.
3- فشل التحكم في ضغط الدم.
4- ضيق التنفس من الدرجة الثالثة.
5- فشل القلب مع انتفاخ الأرجل.
6- الإصابات والعمليات القلبية الحديثة.
7- ضيق صمامات القلب.
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