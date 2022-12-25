الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الصحة: 7 حالات يجب على أصحابها استشارة الطبيب قبل أداء العمرة
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الصحة: 7 حالات يجب على أصحابها استشارة الطبيب قبل أداء العمرة

الصحة: 7 حالات يجب على أصحابها استشارة الطبيب قبل أداء العمرة

الصحة: 7 حالات يجب على أصحابها استشارة الطبيب قبل أداء العمرة
١٠:٠٤:٣٩ ص، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قدمت وزارة الصحة 6 نصائح يجب على المعتمرين الالتزام بها قبل أداء العمرة وذلك حفاظًا على صحتهم.

وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة ما يلي:

1- تجنب الأغذية الدسمة والمالحة.

2- حجز وقت غير مزدحم.

3- تجنب الكافيين ومدرات البول.

4- النوم الكافي والاسترخاء.

5- شرب سوائل أكثر من المعتاد.

6- استشارة الطبيب المختص.

وبالنسبة لمرضى القلب، شددت الوزارة على ضرورة مراجعة الطبيب المختص قبل الشروع في أداء العمرة.

وحددت الوزارة 7 حالات لا يمكن لأصحابها الشروع في العمرة قبل استشارة الطبيب في ذلك.

والحالات السبعة هي:

1- ألم القلب من المرحلتين الثالثة والرابعة.

2- ألم الصدر عند المشي القصير.

3- فشل التحكم في ضغط الدم.

4- ضيق التنفس من الدرجة الثالثة.

5- فشل القلب مع انتفاخ الأرجل.

6- الإصابات والعمليات القلبية الحديثة.

7- ضيق صمامات القلب.

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