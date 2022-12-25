الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
الصندوق السعودي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. رابط التقديم
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الصندوق السعودي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. رابط التقديم

الصندوق السعودي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. رابط التقديم

الصندوق السعودي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. رابط التقديم
١٠:٠٦:٣٦ ص، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الرسمي “بوابة التوظيف”، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة تخصصات، بمقر الصندوق بمدينة الرياض – وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1-  أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي

المهام الوظيفية:

  • – القدرة على تصميم مؤشرات الأداء الإستراتيجية والتشغيلية.
  • – عمل تقارير الأداء.
  • – القدرة على قياس مؤشرات الأداء الإستراتيجية والتشغيلية.

المؤهلات والخبرات:

  • – بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • – خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.
  • – الخبرات المهنية : إدارة البيانات  – بطاقات الأداء المتوازن – مؤشرات الأداء.
  • – الجدارات الفنية : التدقيق الإستراتيجي – الالمام بعمل الصندوق.
  • – الجدارات السلوكية : العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.
  • – إجادة اللغة الإنجليزية
  • – إجادة استخدام  مايكروسوفت أوفيس.

2- أخصائي متقدم تنفيذ إستراتيجية والتميز المؤسسي

المهام الوظيفية:

  • – القدرة على متابعة تقدم العمل في تنفيذ الإستراتيجية من خلال الحوكمة المعتمدة.
  • – معالجة العوائق من خلال الأدوات النظامية.
  • – القدرة على تهيئة الصندوق للحصول على شهادات التميز المؤسسي.

المؤهلات والخبرات:

  • – بكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة المشاريع أو ما يعادلها.
  • – خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.
  • – الخبرات المهنية : حوكمة وإدارة الإستراتيجية – إدارة المشاريع – التميز المؤسسي.
  • – الجدارات الفنية : التدقيق الإستراتيجي – التحليل الإستراتيجي.
  • – الجدارات السلوكية : العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.
  • – إجادة اللغة الإنجليزية
  • – إجادة استخدام  مايكروسوفت اوفيس.

طريقة التقديم

– للتقديم تُرسل السيرة الذاتية على الايميل التالي (مع إضافه اسم الوظيفة المقدم عليها في العنوان): (careers@sfd.gov.sa).

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