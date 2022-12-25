الصندوق السعودي للتنمية يعلن عن وظائف شاغرة بالرياض.. رابط التقديم
تواصل – فريق التحرير:
أعلن الصندوق السعودي للتنمية، عبر موقعه الرسمي “بوابة التوظيف”، عن توفر وظائف إدارية شاغرة في عدة تخصصات، بمقر الصندوق بمدينة الرياض – وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
1- أخصائي متقدم قياس الأداء المؤسسي
المهام الوظيفية:
- – القدرة على تصميم مؤشرات الأداء الإستراتيجية والتشغيلية.
- – عمل تقارير الأداء.
- – القدرة على قياس مؤشرات الأداء الإستراتيجية والتشغيلية.
المؤهلات والخبرات:
- – بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- – خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.
- – الخبرات المهنية : إدارة البيانات – بطاقات الأداء المتوازن – مؤشرات الأداء.
- – الجدارات الفنية : التدقيق الإستراتيجي – الالمام بعمل الصندوق.
- – الجدارات السلوكية : العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.
- – إجادة اللغة الإنجليزية
- – إجادة استخدام مايكروسوفت أوفيس.
2- أخصائي متقدم تنفيذ إستراتيجية والتميز المؤسسي
المهام الوظيفية:
- – القدرة على متابعة تقدم العمل في تنفيذ الإستراتيجية من خلال الحوكمة المعتمدة.
- – معالجة العوائق من خلال الأدوات النظامية.
- – القدرة على تهيئة الصندوق للحصول على شهادات التميز المؤسسي.
المؤهلات والخبرات:
- – بكالوريوس في إدارة الأعمال أو إدارة المشاريع أو ما يعادلها.
- – خبرة سابقة لا تقل عن 5 سنوات.
- – الخبرات المهنية : حوكمة وإدارة الإستراتيجية – إدارة المشاريع – التميز المؤسسي.
- – الجدارات الفنية : التدقيق الإستراتيجي – التحليل الإستراتيجي.
- – الجدارات السلوكية : العمل الجماعي – تحقيق الأهداف.
- – إجادة اللغة الإنجليزية
- – إجادة استخدام مايكروسوفت اوفيس.
طريقة التقديم
– للتقديم تُرسل السيرة الذاتية على الايميل التالي (مع إضافه اسم الوظيفة المقدم عليها في العنوان): (careers@sfd.gov.sa).
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