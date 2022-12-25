خدمة اليوم.. 7 خطوات للاطلاع على الأحكام عبر بوابة ناجز

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات للاطلاع على الأحكام عبر بوابة ناجز، حيث أطلقت وزارة العدل الخدمة في سياق التحول الكامل لخدمات التوثيق، ما يغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، وتوفير الوقت والجهد عليهم.

* الخدمة متاحة لجميع المستفيدين

وأوضحت الوزارة أن الخدمة متاحة لجميع المستفيدين وذلك من خلال تقديم الطلبات عبر بوابة ناجز، في خطوات ميسرة، مشيرة إلى أنه يمكن الاطلاع على الأحكام عبر بوابة ناجز من خلال هذه الخطوات:

1 – الدخول على بوابة ناجز.

2 – اختيار جميع الخدمات الإلكترونية.

3 – الدخول على «القضاء».

4 – اختيار الاطلاع على الأحكام القضائية.

5 – استعراض شرح الخدمة ومتطلباته.

6 – الضغط على تقديم طلب جديد.

7 – اختيار القضية المرادة من قائمة القضايا.

إنجاز 500 ألف عملية

في الوقت نفسه، كشف مركز تهيئة الدعاوى التابع لـ وزارة العدل عن إنجاز 500.000 ألف عملية منذ إنشاء المركز في يناير 2021، مؤكدًا أنه يعمل على تقديم خدمة الإسناد القضائي للدوائر الفضائية ورفع جاهزية ملف القضية بما يسهم في تحسين جودة المخرجات للدوائر القضائية وسرعة إنهاء القضية.

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