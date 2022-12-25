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7 فوائد لتناول الزنجبيل يوميًا لمدة شهر.. تعرف عليها
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7 فوائد لتناول الزنجبيل يوميًا لمدة شهر.. تعرف عليها

7 فوائد لتناول الزنجبيل يوميًا لمدة شهر.. تعرف عليها

7 فوائد لتناول الزنجبيل يوميًا لمدة شهر.. تعرف عليها
٠٩:٤٧:٤١ ص، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبراء تغذية وأطباء، أن هناك العديد من الفوائد لتناول الزنجبيل لكونه يضم العديد من العناصر الغذائية المهمة.

فوائد الزنجبيل

ووفق موقع، “healthline”، عدد الخبراء 7 فوائد لتناول الزنجبيل بشكل يومي لمدة شهر، وهي:

1- مضاد للالتهابات.

2- يقلل الغثيان.

3– تقليل آلام العضلات.

4- يعزز حركات الأمعاء ويقلل من الإمساك.

5- يُسكن ويُخفف آلام الدورة الشهرية.

6- يخفض الكوليسترول “الضار” في الجسم، ويقلل كمية الدهون الثلاثية في الدم.

7- يقوي المناعة عن طريق وجود المواد المضادة للأكسدة التي تحمي الجسم من الإصابة بأمراض ضارة.

أهمية الزنجبيل

ولفت الخبراء إلى أن الزنجبيل غني بـ”الجنجرول” وهي مادة نشطة بيولوجيًا تساعد على تقليل الأعراض مثل الغثيان والقيء، وتقليل تورم المفاصل، كما يحتوي على مادة shogaol، التي لها تأثير مسكن يساعد في مكافحة السرطان وأمراض القلب، بحسب المعاهد الوطنية الصحية بالولايات المتحدة.

كما أن الزنجبرين الموجود في الزنجبيل مفيد بشكل خاص لعملية الهضم، وله تأثير مضاد لمرض السكري ويحسن وظائف المخ والجهاز المناعي، وفق صحيفة “البيان” الإماراتية.

ويدخل الزنجبيل ضمن قائمة الأعشاب الطبية، ويتم عادةً استخدام جذوره كتوابل، كما يمكن تناوله طازجًا، أو شرب منقوعه أو مغليه، أو استخدام مسحوقه أو زيته لأغراض علاجية.

وتم استخدامه كعلاج تقليدي منذ آلاف السنين، واشتهر في الطب الصيني والهندي بكونه يعالج العديد من المشكلات الصحية.

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