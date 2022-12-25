خبير طقس يبشر: أمطار الخير ستعم هذه المناطق بالمملكة والخليج العربي

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بشر خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أنه من المتوقع استمرار الحالة الممطرة الثامنة اليوم الأحد على مناطق مختلفة من المملكة والخليج العربي.

تساقط أمطار غزيرة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في «تويتر»، أنه يتوقع تساقط أمطار من خفيفة إلى غزيرة على أجزاء متفرقة من المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية من المملكة، إضافة إلى الإمارات وعُمان.

حالتان جويتان خلال الأسبوعين القادمين

وأضاف مبشرًا، أن الحالة المطرية الحالية يليها حالتين جويتين خلال الأسبوعين القادمين، وأنه يتوقع – بمشيئة الله – أن تعم أمطار الخير مختلف مناطق المملكة والخليج العربي.

أمطار رعدية مع رياح نشطة على 12 منطقة

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران، كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية وانخفاض درجات الحرارة، حيث تتعرض مناطق مختلفة لهطول أمطار رعدية غزيرة تؤدي لجريان السيول، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، وتكوّن الضباب الذي قد يؤثر على مدى الرؤية.

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