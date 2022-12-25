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تنبيه مهم من حساب المواطن عن تأثير حالة السكن ونوعه على صرف الدعم
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تنبيه مهم من حساب المواطن عن تأثير حالة السكن ونوعه على صرف الدعم

تنبيه مهم من حساب المواطن عن تأثير حالة السكن ونوعه على صرف الدعم

تنبيه مهم من حساب المواطن عن تأثير حالة السكن ونوعه على صرف الدعم
٠٩:١١:١٠ ص، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، أن حالة السكن ونوعه لا تؤثر في صرف الدعم للمستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على “تويتر” ردًا على أحد المستفيدين، سأل عن تأثير نوع السكن على صرف الدعم، إذ أنه يسكن بالإيجار.

ورد حساب المواطن عليه قائلاً: “حالة السكن ونوع السكن لا تؤثر في دعم حساب المواطن، ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية”.

والثلاثاء، أعلن حساب المواطن صدور نتائج الأهلية للدورة 62 (شهر يناير 2023)، وقال إنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية.

إيداع دعم دفعة ديسمبر

وفي 11 من الشهر الجاري، أعلن برنامج حساب المواطن، تفاصيل الدفعة 61 مشيرًا إلى أنها تضمنت إيداع 3.6 مليار ريال لـ11.2 مليون مستفيد.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، مشيرًا إلى أن 76% من المستفيدين حصلوا على الدعم.

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