بقوة 5.3 ريختر.. زلزال يضرب قبالة مقاطعة جاوة الوسطى بإندونيسيا

تواصل – واس:

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء بإندونيسيا، أن زلزالًا بلغت قوته 5.3 درجات على مقياس ريختر، ضرب اليوم، قبالة مقاطعة جاوة الوسطى دون أن يتسبب في حدوث موجات المد العاتية «تسونامي».

الزلزال وقع تحت سطح البحر

وأوضحت أن الزلزال وقع تحت سطح البحر، وعلى عمق 10 كيلومترات، وكان مركزه على بعد نحو 191 كيلومترا من مدينة سيلاكاب في المقاطعة، مؤكدة أنه لم ترد حتى الآن، أي تقارير بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الزلزال.

ارتفاع حصيلة الزلزال الأخير إلى 602 قتلى

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية، «إنتارا»، فإن عدد الأشخاص الذين لقوا مصرعهم جراء زلزال الشهر الماضي في مقاطعة جاوة الغربية الإندونيسية ارتفع إلى 602 بعد الجدولة النهائية.

تضرر نحو 400 ألف مبنى

وكان زلزال قد بلغت قوته 5.6 درجة، قد ضرب مدينة سيانجور في جاوة الغربية في الـ21 من نوفمبر الماضي، وقدرت حصيلة القتلى الأولية بنحو 334 قتيل وتضرر نحو 400 ألف مبنى.

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