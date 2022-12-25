منح التفكير الإيجابي الوقت الكافي.. 5 نصائح تساعدك على حل مشاكلك مع الآخرين

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طرح الكاتب عثمان بن حمد أبا الخيل، 5 نصائح تساعد الإنسان على حل مشاكله مع الآخرين والتفكير الإيجابي.

وقال في مقال بصحيفة “الجزيرة”، إن حل المشكلات لا يأتي بين يوم وليلة، ولكن الحلول تأتي بعد التفكير العميق والخروج من الصندوق الأسود، وليس هناك مشكلة إلا ولها حل لكننا لا نعطي للتفكير الإيجابي الوقت الكافي.

وبين أن الإنسان لا يعيش في الحياة بمفرده، وكما أن لكل إنسان مشاكله الخاصة به فإنه أحيانًا يقع في مشاكل مع الآخرين وهذه طبيعة البشر منذ خلق الله الناس.

5 نصائح تساعدك على حل مشاكلك مع الآخرين

وقدم 5 نصائح لحل المشكلات وهي:

1 – تفاعل الشخص مع المشكلة هي لب الموضوع، فكل شخص يتفاعل مع المشاكل بطريقة مختلفة عما يقوم به شخص آخر.

2 – المواجهة في حل المشاكل بدون مواجهة المشكلة تُبقي المشكلة كما هي، وربما مع مرور الأيام تنحرف عن مسارها وتكبر فجوة المشكلة ويصعب حلها.

3 – ليس عيبًا أن يطلب من لا يستطيع حل مشاكله المساعدة من الأطباء النفسيين، وهناك الاختصاصيون الإرشاديون الاجتماعيون، والنفسيون، وعلماء الدين؛ فهم متخصصون في حل المشاكل.

4 – حل المشاكل بين الناس ليس سهلاً؛ فلا بد على المصلح أن يمتلك مهارات تخوّله لهذه المهمة منها قبول الطرفين، الحكمة والشفافية والعدالة ومخافة الله.

5 – رب نزهة قصيرة مع عائلتك، تحل لك كثيرًا من المشكلات، فبالتفاهم والنوايا الحسنة تحل المشاكل، وستختفي المشاكل بين الناس إذا عرف كلُ إنسان حدوده وحقوقه وواجباته.

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