قد تقلب الموازين.. والد المغدور «القرهدي» يكشف معلومات جديدة عما حدث لولده قبل أيام من وفاته

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كشف والد المغدور به، بندر القرهدي، الذي توفى على يد أحد أصدقائه حرقًا في سيارته بجدة، أن الجاني كان يرافق الضحية ولده «بندر»، وينام في منزله بحي السنابل، وذلك بعدما تعرف عليه الفترة الأخيرة.

لن يتوانى عن متابعة حق ابنه

وأكد في تصريحات لـ «عكاظ»، أنه لن يتوانى عن متابعة حق ابنه للاقتصاص من القاتل.

الأب: لم أكن مرتاحًا أبدًا لهذا الشاب في منزلنا

وأوضح أن «ابنه بندر ورفيقه «الجاني» قد حضرا ذات يوم للمنزل، وطلب بندر من والدته إعداد أكل جنوبي لضيف لديه في شقته، وقد حضرتُ للسلام عليه، لافتًا إلى أنه شاهد شخصًا مريبًا، نظراته غير ثابتة، وقد استنكر على ابنه إحضاره للمنزل فكان رده إنسانيًا، حيث أكد أنه صديقه وشخص صاحب ظروف، ويحتاج لصديق يساعده في حياته، وهو يتعاطف معه، ولأجل ذلك يصادقه، وكان ينام عنده في المنزل كصديق له، ويؤكد الأب أنه لم يكن مرتاحًا له».

هذا ما فعله بند قبل الحادث بساعة

وأضاف أنه شاهد ابنه قبل الحادثة قد أحضر عشاء له ونزل من العمارة، وأنه عند سؤاله عن وجهته ذكر له تلقيه اتصالًا من أحد الأصدقاء لمساعدته، بعدما تعرض لعطل في مركبته، وسيقوم بشحن البطارية والعودة سريعًا، فطالبه بعدم التأخر، وذهب للنوم.

وفي اليوم الثاني تلقى الوالد اتصالًا من موظف في مستشفى الملك عبدالعزيز، وطلب منه الحضور لتعرض ابنه إلى حادث مروري، وعند حضوره بحثت عن بندر ولم أجده، حتى حضر شخص وقام بكشف غطاء عن شخص متوفى ويظهر عليه الاحتراق.

بندر عُرف عنه الطيبة والمعاملة الحسنة وبر الوالدين

وأشار إلى أن الموظف أشار إلى أنه ابنه بندر، ولكني رفضت ذلك، إذ لا يشبهه بعدما تغيرت ملامحه بسبب الحريق، وبعد ذلك تم التأكيد على أن ذلك الشخص هو ابنه بندر، الذي عُرف عنه الطيبة، والمعاملة الحسنة، وكان باراً بوالديه، وأنه لم يشاهد منه إلا كل خير.

مركز شرطة الجنوبية أحال ملف التحقيق للنيابة

يأتي هذا في الوقت الذي أحال فيه مركز شرطة الجنوبية، ملف التحقيق مع مواطن لإشعاله النار في مركبة ووفاة قائدها متأثراً بإصاباته داخل موقف سيارات مشروع الإسكان الجنوبي، إلى النيابة العامة، وذلك عقب استكمال الإجراءات النظامية، بعدما نجحت «شرطة الجنوبية» في ضبط الجاني في أقل من 24 ساعة على تنفيذ جريمته الشنيعة.

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