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هاشتاق «السلام النفسي» يتصدر التريند.. ومغردون: انشروا الإيجابية والتفاؤل
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هاشتاق «السلام النفسي» يتصدر التريند.. ومغردون: انشروا الإيجابية والتفاؤل

هاشتاق «السلام النفسي» يتصدر التريند.. ومغردون: انشروا الإيجابية والتفاؤل

هاشتاق «السلام النفسي» يتصدر التريند.. ومغردون: انشروا الإيجابية والتفاؤل
٠٩:٠٢:٣١ ص، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “السلام النفسي” التريند في المملكة صباح اليوم، وتداول مغردون تغريدات تدعو إلى بث التفاؤل الإيجابي والتعايش مع النفس بسلام.

وأكد الكثير من المغردين أن أكثر شيء يحقق السلام النفسي الداخلي هو التقرب إلى الله والدعاء، خاصة في مثل هذه الأوقات التي يكون الإنسان فيها أحوج ما يكون إلى خالقه.

مغردون يدعون إلى التفاؤل والإيجابية في الحياة

ودعا أحد المغردين قائلاً: اللهم إغمرني بلطفك واجبرني ولا تفقدني القدرة على تجاوز كل أمر ينهكني من أمور دنياك، وأحطني بعنايتك والْطف بي في جميع أحوالي.

وقالت مغردة: وجدت الله في كل شيء، في الليالي التي استحال عليّ عيشها، فكنت أظنها لن تمر وبفضله مَرّت، وجدته في استكانة روحي وفي قلبي المملوء بالخير دائمًا، وجدته هو فقط لا سواه في تخطّي كل ما هو صعب.”

وأضاف مغرد ثالث: أول خطوة نحو ‎السلام النفسي هي أن تعلم أن رزقك مكتوب لك قبل ولادتك، وأنه لا أحد غيرك سيحصل عليه، وأنه مكتوب على بوابته: هذا رزق فلان بن فلان بشرط أن يتوقف عن البحلقة في رزق غيره، ويعرف رسالته في هذه الحياة ويرضى بنصيبه منها.

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