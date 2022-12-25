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تسجيل نادر.. نصيحة مؤثرة للعلامة بن عثيمين وهو في آخر حياته

تسجيل نادر.. نصيحة مؤثرة للعلامة بن عثيمين وهو في آخر حياته

تسجيل نادر.. نصيحة مؤثرة للعلامة بن عثيمين وهو في آخر حياته
٠٨:١٤:٤٨ ص، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

في تسجيل نادر، وجه العلامة بن عثيمين (رحمه الله) نصيحة مؤثرة وهو في آخر حياته وبعد أن جرب الحياة.

على الجميع أن يتقوا الله في أنفسهم

وأوضح فضيلة الشيخ في المقطع التسجيلي النادر، أن نصيحته التي يوجهها لوجه الله تعالى، أنه على الجميع أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن يعلموا أنهم خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك الله.

احفظوا دينكم وأوقاتكم ولا تضيعوا أعماركم

وأضاف أن يا عباد الله: ارتفعوا بأنفسكم عن اتباع الشهوات وإشباع الرغبات حتى لا تخسروا الدنيا والآخرة، فاحفظوا دينكم وأوقاتكم، ولا تضيعوا أعماركم الثمينة فيما لا يُرضي الله عز وجل.

العمر أغلى من الذهب والفضة

وأكد أن دقيقة واحدة من عمر الإنسان الثمين، أعز كثيرًا من أن تضيع هباءً، وأنه لو قيل للإنسان لحظة الموت أعطنا الدنيا وكل ما تملكه منها ونؤجلك دقيقة منها؛ لقال نعم، ولهذا قال الله عز وجل: « حَتّى إذا جاءَ أحَدَهُمُ المَوْتُ قالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، لَعَلِّي أعْمَلُ صالِحًا فِيما تَرَكْتُ كَلا إنَّها كَلِمَةٌ هو قائِلُها ومِن ورائِهِمْ بَرْزَخٌ إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ».

ما من ميت يموت إلا ندم

وأشار إلى أنه جاء في الحديث: «ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسنًا ندم ألا يكون ازداد، وإن كان مسيئًا ندم ألا يكون استعتب»، حاثًا على الحفاظ على العمر مؤكدًا أنه أغلى من الذهب والفضة؛ لأن عليه مدار السعادة أو الشقاء.

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