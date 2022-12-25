راقبوها جيدًا.. هذه خطورة ظهور بثور عند الإصابة بالإنفلونزا

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قالت الدكتورة أولجا اندريانوفا، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، إن ظهور بثور على الجلد عند الإصابة بالإنفلونزا، يُعد علامة على ضعف منظومة المناعة.

وأشارت إلى أنه قد تظهر البثور (حب الشباب النزلي) على الجلد بسبب الإصابة بالإنفلونزا أو التهاب حاد في المجاري التنفسية العليا، وفق موقع “روسيا اليوم”.

ضعف المناعة

وأوضحت الطبيبة أن السبب الرئيس لظهور هذه البثور، هو ضعف المناعة، وليس مناعة الجسم فقط، بل ومناعة الجلد أيضا؛ لأن الإصابة بأمراض البرد يرافقها عادة زكام، الذي يجعل المصاب يفرك أنفه بمناديل ورقية قد لا تكون نظيفة دائمًا، ما يؤدي إلى الإصابة بعدوى، تسبب ظهور البثور.

وأضافت أنه “إذا لم يعانِ المريض سابقًا من حب الشباب، وظهرت عنده البثور، فإن السبب غالبًا ما يكون نتيجة عدوى بكتيريا مرضية، تكون في معظم الحالات المكورات العنقودية الذهبية، التي تسبب تقيح الجلد العنقودي”.

ونصحت بأنه للتخلص من هذه البثور، يجب تعزيز منظومة المناعة، بالأدوية والعقاقير التي يصفها الطبيب، كما يجب الاهتمام بقواعد التعقيم والتطهير.

وقالت إنه من المهم اتباع قواعد النظافة، وتنظيف الوجه بالمحاليل المعقمة، وعدم التعرض للبرد وعدم الضغط على هذه البثور.

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