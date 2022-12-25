الكشف عن عدد المخالفات المرتكبة في قطاع النقل خلال عام

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أظهر تقرير رسمي للهيئة العامة النقل عن رصد 158 ألف مخالفة في قطاع النقل العام خلال عام واحد.

وتضمنت المخالفات ما يلي:

1- تشغيل مركبات نقل بدون بطاقة تشغيل.

2- تحميل البضائع بطريقة غير آمنة.

3- استعمال سيارات في النشاط لمدة تزيد عن العمر التشغيلي المعتمد.

4- تشغيل سيارة دون الحصول على بطاقة التشغيل.

5- تشغيل مركبة ببطاقة تشغيل منتهية.

وأشار التقرير إلى أن تسجيل تلك الجولات الرقابية تم بالشراكة مع مشروع السلامة المرورية المتطور، والشركة السعودية للتحكم التقني والأمني وبعض الجهات الحكومية ذات الاختصاص.

تطبيق الرصد الآلي

كانت الهيئة العامة للنقل قد كشفت عن بدء تطبيق الرصد الآلي على مخالفات الحافلات في نشاطي النقل المتخصص والنقل التعليمي في 10 /‏‏ 07 /‏‏ 1444 الموافق 1 /‏‏ 2 /‏‏ 2023.

ومن بين المخالفات التي سيتم رصدها آليا ما يلي:

1- استخدام الحافلات والمركبات في النشاط لمدة تزيد على العمر التشغيلي المعتمد.

2- تشغيل الحافلات أو المركبات دون الحصول على بطاقة تشغيل.

3- تشغيل الحافلات ببطاقة تشغيل منتهية.

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