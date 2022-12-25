للأمهات.. 3 أعراض لارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال

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أكد الدكتور عمر الكندري، استشاري أطفال وكلى أطفال بمستشفى مبارك بالكويت، أن هناك 3 أعراض رئيسة لارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، مشيرًا إلى أن أهمها زيادة الوزن.

وقال الكندري لصحيفة “القبس”، إن الأطفال عادة لا يعانون من أي أعراض ولكن حينما تتواجد الأعراض تكون كالتالي:

1- صداع متكرر.

2- زغللة في العين.

3- تشنجات.

6 ‏نصائح للوقاية

وقدم الكندري أهم النصائح للوقاية من ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال أو من مضاعفاته إن وجد، وهي:

1 – الحرص على الأكل الصحي وتجنب تناول الوجبات السريعة.

2 – تقليل الملح الزائد في الأكل والبعد عن المقرمشات المملحة والسكاكر.

3 – ممارسة الرياضة والحركة واللعب لإنقاص الوزن الزائد.

4 – الحرص على الوزن المثالي للطفل.

5 – الطلب من الطبيب قياس الضغط له في كل زيارة.

6 – عدم إهمال شكوى الصداع أو التشنجات.

وحذر من أن إهمال ارتفاع ضغط الدم لفترة طويلة قد يؤدي إلى مضاعفات، أهمها تضخم في عضلة القلب وبالتالي يؤثر على شرايين الجسم وكذلك على أعضاء رئيسة كالعين والكلى، وقد يؤدي إلى خلل في الجهاز العصبي وتشنجات الجسم.

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