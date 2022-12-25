الأول من نوعه.. تحليل بول يسهم في الكشف المبكر عن سرطان الكبد

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اكتشف باحثون مادة تظهر في تحليل البول يمكن أن يمهد الطريق لاختبار بول يكشف عن نوع من سرطان الكبد لأول مرة.

ووجد باحثون في معهد أبحاث السرطان في المملكة المتحدة بيتسون في غلاسكو هذه المادة عندما أجروا تجاربهم على الفئران.

وقال سافيريو تارديتو، الباحث الرئيس في المشروع، إن عدد المصابين بسرطان الكبد من المتوقع أن يرتفع وأن هناك حاجة إلى أدوات جديدة لاكتشافه وعلاجه في وقت مبكر، وفق صحيفة “الإندبندنت”.

وأوضح: “كنا متحمسين لاكتشاف هذا المستقلب الجديد (المادة الجديدة) الذي لم يتم وصفه من قبل في الثدييات، وهو مرشح جيد للاختبار التشخيصي لأنه خاص بنوع معين من سرطان الكبد، ويمكن اكتشافه بسهولة في البول، ويمكن استخدامه على الأرجح علامة لمراقبة نمو الأورام”.

التشخيص بالجراحة

ولا يوجد حاليا اختبار بول نهائي يُستخدم لتشخيص أي شكل من أشكال السرطان، حيث يتم تشخيص حالة معظم المرضى من خلال الجراحة أو الفحص بالموجات فوق الصوتية، أو اختبارات الدم التي تتطلب عادة رحلة إلى المستشفى أو جراحة عند الطبيب.

يشار إلى أنه غالبًا ما يتأخر تشخيص سرطان الكبد، حيث يتم تشخيص حالة العديد من المرضى فقط عندما يتلقون أصلاً العلاج من أمراض موجودة مثل تليف الكبد أو مرض الكبد الدهني.

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