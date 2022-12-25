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5 أهداف لتأهيل علامات وطنية مانحة للامتياز التجاري

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5 أهداف لتأهيل علامات وطنية مانحة للامتياز التجاري

5 أهداف لتأهيل علامات وطنية مانحة للامتياز التجاري

5 أهداف لتأهيل علامات وطنية مانحة للامتياز التجاري
٠٧:٥٦:١٧ ص، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن بنك التنمية الاجتماعية البحث عن شركات متخصصة بهدف تأهيل علامات وطنية مانحة للامتياز التجارى تخدم جميع الشرائح (متناهي الصغر – أسر منتجة – صغير).

ومن بين الأهداف الأخرى لتلك الشركات المتخصصة:

1- تقديم حزمة من البرامج التوعوية والتدريبية.

2- عرض قصص نجاح ملهمة للزوار.

3- توفير فرص تمويل ذات مخاطر منخفضة للمواطنين.

4- إقامة فعالية متخصصة في الامتياز التجاري للتوعية بأهميته كمنهجية للاستثمار.

5- تزويد المختصين المحليين بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال.

تفعيل التطوع الاحترافي 

وأشار البنك إلى رغبته في استقطاب بيوت خبرة لتفعيل التطوع الاحترافي بهدف تقديم الاستشارات لرواد الأعمال أصحاب العمل الحر لمساعدتهم على البدء بمشاريعهم من خلال التفعيل المجتمعي للقدرات والخبرات المتنوعة في المجتمع

منتجات يقدمها البنك للعملاء

1- تمويل بدون فائدة وخدمات غير مالية للمشاريع المتناهية الصغر تشجيعًا لأصحابها على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم ولحسابهم الخاص.

2- قروض بدون فائدة وخدمات غير مالية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يمكنها من الإسهام في تقديم الخدمات.

3- تمويل اجتماعي بدون فوائد لذوي الدخل المحدود من المواطنين لمساعدتهم للتغلب على صعوباتهم المالية.

القروض الممولة التي قدمها البنك

وبلغت قيمة القروض الممولة التي قدمها البنك نحو 6.73 مليار ريال خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي، استفاد منها 97.848 مقترضًا ومستفيدًا من الأفراد والمنشآت.

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