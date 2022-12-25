منها الرياض ومكة والمدينة.. «الأرصاد» يتوقع هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة على 12 منطقة

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا، والفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل وتبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان ونجران كذلك على الأجزاء الغربية من منطقتي الرياض والقصيم.

حركة الرياح السطحية

وأوضح أنه لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، مبينًا أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18- 40 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى أكثر من 50 كيلو متر في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الشمالي والجنوبي.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية غربية بسرعة 18-38 كيلو متر في الساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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