والدة المغدور به «القرهدي»: استحلفكم بالله تحذفوا المقاطع لأنها تعبتني (فيديو مبكي)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيل صوتي مُبكي لوالدة المغدور به بندر القرهدي، الذي توفى على يد أحد أصدقائه حرقًا في سيارته بجدة.

واظهر التسجيل الصوتي الذي كان بين والدة المغدور به وإحدى النساء على تطبيق واتساب، وهي تقول أناشد الجميع وأسألهم بالله أن يحذفوا المقاطع حق ولدي، ويدعوله الله يرحمه ويأخذ حقه وينصره بالدنيا والآخرة .

وأضافت وهي تبكي،:” هذه المقاطع تعبتني ، اليوم صحينا على المقاطع وأستحلفكم بالله تحذفوها” .

وتابعت: ” مٌوجهه حديثها لمن قام بتصويره ” ، ” اللي خلاك تصوره ما خلاك تساعده ما خلاك تغطيه وتدفيه أو تعطيه مياه تبرد قلبه ، أو تدق على الشرطة والإسعاف وتنقذه ؟! “.

والد بندر القرهدي

عبر طه القرهدي، والد “بندر”، الذي عُرف إعلاميًا بـ “مغدور جدة” لمقتله على يد صديق طفولته، عن بالغ حزنه لفقدان فلذة كبده، لافتًا إلى انزعاجه بما يُنشر عن نجله عبر وسائل التواصل المختلفة.

وروى الأب المكلوم تفاصيل ما حدث مع ابنه في آخر يوم في حياته، قائلاً إنه اشترى وجبة “همبرجر وشاورما” لتناولها، وتركها في غرفته وذهب؛ لكنه لم يعد وقد فارق الحياة، وفقًا لـ “العربية نت”.

اقرأ أيضًا:

« اذكروني بدعوة».. رواد مواقع التواصل يعيدون تدوينة كتبها المغدور «بندر القرهدي» قبل 9 سنوات

صفات وخصال المفقود كما وصفها والده المكلوم

وعن صفات وخصال ابنه المفقود، أشار إلى أنه كان طيب القلب وحسن المعاملة وحريصًا على إرضاء والديه، مشيرًا إلى أنه كان يعمل في الخطوط السعودية منذ 20 عامًا، وكان معروفًا بحسن الخلق بين زملائه والإقدام على فعل الخير دائمًا.

“توقفوا عن بث المقاطع المؤلمة لابني”

وأوضح أن زميله في العمل هو من غدر به، لافتًا إلى أنه لم يسمع عن حرق إنسان حي قبل ذلك في المجتمع السعودي المعروف عنه الالتزام بتعالم الإسلام والتقاليد الأصيلة.

وتمنى أن يُكتب ابنه مع الشهداء، معربًا عن أمنيته بألا يتعرض أحد لمثل ما تعرض له، مختتمًا: “توقفوا عن بث المقاطع المؤلمة لابني”.

يُذكر أن تلك الواقعة هزت الرأي العام في المملكة، حين أقدم الجاني على إشعال النار في السيارة التي كان يتواجد فيها القتيل ثم فر هاربًا من المكان.

اقرأ أيضًا:

طلب عاجل من والد المغدور به في جدة: احذفوا مقاطع ابني «إيش سويت»

أهم 10.. الزموا منازلكم غدًا وشهود يكشفون ما حدث لـ«المغدور به في جدة»