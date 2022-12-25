أبل تعالج مشكلة فنية بشاشات هواتف «آيفون 14 برو»

تواصل – فريق التحرير:

أوضح تقرير حديث أن بعض مستخدمي iPhone 14 Pro و Pro Max اشتكوا من رؤية خطوط أفقية تظهر على شاشات هواتفهم الذكية أثناء بدء التشغيل.

وأشارت شركة أبل، بسحب تقرير صادر عن 9to5Mac، إلى أن المشكلة ليست مشكلة متعلقة بالأجهزة ولكنها ناتجة عن خطأ في نظام التشغيل iOS، من المتوقع أن تقدم الشركة مزيدًا من التفاصيل حول المشكلة وقد تصدر أيضًا تحديثًا للبرنامج لإصلاح الخطأ.

ولم يذكر التقرير ما إذا كانت الخطوط الأفقية في مشكلة الشاشة خاصة بمستخدمي iPhone في منطقة معينة، وفي مثل هذا السيناريو، قد تطرح أبل الإصلاح فقط للمنطقة (المناطق) المتأثرة المحددة.

وتفصيلا، اشتكى مستخدمو iPhone 14 Pro و Pro Max من أن الخطوط الأفقية التي تظهر على شاشاتهم أثناء بدء التشغيل كانت تظهر بشكل عشوائي وتختفي أيضًا بعد بضع ثوانٍ.

وفي هذا السياق أبلغ العديد من المستخدمين أيضًا أن هذه الخطوط تظهر أيضًا عندما يستيقظ iPhone، وبينما ذكر آخرون نقل هواتفهم الذكية إلى متاجر أبل لإصلاح المشكلة، وألمح بعض المستخدمين أيضًا إلى أن هذه المشكلة مرتبطة بآخر تحديث لنظام التشغيل iOS 16.2 وقد تمتد المشكلة إلى إصدارات iOS السابقة.

ووفقًا للتقرير، فإن مشكلة الخطوط الأفقية ليست صالحة تمامًا ، ولكنها تثير قلقًا لدى العديد من المستخدمين. اقترح بعض المستخدمين أيضًا حلولاً للآخرين لإصلاح المشكلة مؤقتًا على Reddit.

كذلك أبلغ العديد من المستخدمين أن إيقاف تشغيل AOD يحل المشكلة بالنسبة لهم بينما اقترح آخرون على مستخدمي أيفون إيقاف تشغيل الهاتف يدويًا وإعادة تعيينه، ومع ذلك ، يبدو أن تحديث إصلاح الأخطاء من جانب أبل هو الحل النهائي لهذه المشكلة.

اقرأ أيضا:

ميزة مرتقبة في واتساب.. طريقة فتح تطبيقات أخرى أثناء مكالمات الفيديو بالآيفون

كسرت قواعد عملها.. «آبل» تُعلن عن إضافة ميزة جديدة في هواتف آيفون