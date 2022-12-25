غرق مناطق واسعة جنوب قطاع غزة بعد فتح الاحتلال للسدود المائية

تواصل- واس:

أطلق المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة الليلة، وفق منظمات حقوقية ومدنية نداء استغاثة، محذرين من وقوع كارثة إنسانية وبينية، جراء غرق عشرات المنازل، وأراضٍ زراعية جنوب القطاع، وذلك بعد تدفق مياه السدود والأودية التي فتحتها قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه قطاع غزة.

و أعلنت المصادر الطبية الفلسطينية عن تسجيل وفاة في مدينة دير البلح وسط القطاع بصعقة كهربائية، وجرحى نتيجة الأمطار الغزيرة المتواصلة، التي تسببت بانهيارات في أسقف عدة منازل.

في السياق ذاته، أعلنت بلديات قطاع غزة عن حالة الطوارئ، لمواجهة الحالة الجوية النادرة في القطاع، وإنقاذ المناطق التي غرقت بفعل السيول الجارفة، خاصة تلك القريبة من السدود التي يتعمد الاحتلال الإسرائيلي فتحها كل فصل شتاء لإلحاق الضرر بمنازل ومزارع الفلسطينيين.