بعد انتشار مقاطع «التزلج».. خالد النمر يحذر من «عضّة البرد»

تواصل- فريق التحرير:

حذّر الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الشباب من التزلج على البرد بثيابهم البيضاء، وذلك بعد انتشار فيديوهات للبعض يمارس هذه الأفعال.

وكتب اسشتاري أمراض القلب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، تحت عنوان (تحذير): ” انتشرت مقاطع لشباب يتزلجون على البَرَد/الثلج بثيابهم البيضاء، وهو تصرف خطير لأنه يجعل الشخص عُرضة للإصابة بـ(عضّة البرد)frostbiteخاصة الأطراف والأنف والأذن”.

وتابع الدكتور خالد النمر في تغريدته، أن ذلك قد يعرض الأطراف إلى البَتْر بالذات في مرضى السكري والمدخنين.

واختتم استشاري أمراض القلب، بالقول :” الشاهد.. إلبس الملابس المخصصة للثلوج..واستمتع”.