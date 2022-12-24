السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
6 أطعمة للوقاية من جفاف الجلد في فصل الشتاء
لهذا السبب.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية تكساس الأمريكية
اليوم.. رئيس الشورى يصل تركيا في زيارة رسمية
وظائف شاغرة بشركة أرامكو في عدة تخصصات.. التفاصيل وطريقة التقديم
تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد
الشؤون التوجيهية والإرشادية بشؤون الحرمين تترجم الدروس العلمية باللغة الصينية

الرئيسية

 /

صحة

 /

6 أطعمة للوقاية من جفاف الجلد في فصل الشتاء

6 أطعمة للوقاية من جفاف الجلد في فصل الشتاء

6 أطعمة للوقاية من جفاف الجلد في فصل الشتاء
٠٢:٢٣:٣٩ ص، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

 

تواصل – فريق التحرير:

في أشهر الشتاء ومع تدني درجات الحرارة، قد تتضرر البشرة وتصاب بحالة من الجفاف مما يسبب نوعاً من القلق خاصة لدى النساء.

وتسبب البرودة خاصة في أشهر الشتاء حالة من الجفاف في الجلد، في حالة عدم العناية الصحيحة بالبشرة وتناول الأطعمة التي تساعد على ترطيب البشرة وإمدادها بما تحتاجه من فيتامينات.

وينصح الخبراء بتناول بعض الأطعمة التي يجب إضافتها للنظام الغذائي التي تساعد في منع جفاف الجلد، بحسب موقع “Health” كما يلي:

1. تناول الموز من أجل بشرة صحية لاسيما في أشهر الشتاء الباردة

2. استخدم زيت جوز الهند في طعامك لعلاج جفاف الجلد

3. بذور الكتان فعالة للغاية للبشرة

4. أسماك الماء البارد لبشرة ناعمة

5. الخيار علاج ممتاز للبشرة الجافة

6. زيت الزيتون مفيد في تغذية البشرة

اقرأ أيضا:

7 نصائح للحفاظ على نضارة البشرة للرجال

خبراء يكشفون عن «فاكهة واحدة» الأفضل في مكافحة شيخوخة البشرة

الكلمات الدلالية:
البرودة البشرة الشتاء جفاف البشرة

مواد ذات صلة

المزيد
علاج جديد يمنح الأمل لمرضى «الباركنسون»

علاج جديد يمنح الأمل لمرضى «الباركنسون»

٠٣:٤٧ م، الخميس، ٢٨ فبراير ٢٠١٩
المشي حافياً مفيد لصحة القدمين

المشي حافياً مفيد لصحة القدمين

٠١:٠٠ م، الأحد، ١٠ سبتمبر ٢٠١٧
دولة خليجية الأولى في الإصابة بـ«السكر» و«السمنة»

دولة خليجية الأولى في الإصابة بـ«السكر» و«السمنة»

١٢:١٦ ص، الأثنين، ٢٨ نوفمبر ٢٠٢٢
دراسة: تنظيف المنازل جيداً يقي من حساسية الربيع الموسمية

دراسة: تنظيف المنازل جيداً يقي من حساسية الربيع الموسمية

٠١:٤٣ ص، الأثنين، ١٤ أبريل ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *