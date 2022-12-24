6 أطعمة للوقاية من جفاف الجلد في فصل الشتاء

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في أشهر الشتاء ومع تدني درجات الحرارة، قد تتضرر البشرة وتصاب بحالة من الجفاف مما يسبب نوعاً من القلق خاصة لدى النساء.

وتسبب البرودة خاصة في أشهر الشتاء حالة من الجفاف في الجلد، في حالة عدم العناية الصحيحة بالبشرة وتناول الأطعمة التي تساعد على ترطيب البشرة وإمدادها بما تحتاجه من فيتامينات.

وينصح الخبراء بتناول بعض الأطعمة التي يجب إضافتها للنظام الغذائي التي تساعد في منع جفاف الجلد، بحسب موقع “Health” كما يلي:

1. تناول الموز من أجل بشرة صحية لاسيما في أشهر الشتاء الباردة

2. استخدم زيت جوز الهند في طعامك لعلاج جفاف الجلد

3. بذور الكتان فعالة للغاية للبشرة

4. أسماك الماء البارد لبشرة ناعمة

5. الخيار علاج ممتاز للبشرة الجافة

6. زيت الزيتون مفيد في تغذية البشرة

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