درجات الحرارة دون الصفر بالكويت في هذا التوقيت

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أعلن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، الكويتي بدر العميرة أن درجات الحرارة ستصل لما دون الصفر في النصف الثاني من يناير عند هبوب الرياح الشمالية الغربية، في الكويت.

ونقلت صحيفة الراى الكويتية، عن “العميرة”، أن الثاني من يناير سيشهد ظهور آخر نجم من نجوم المربعانية وهو نجم الشولة أو ذنب العقرب الذي سيستمر 13 يوماً وبعدها تنتهي (المربعانية) التي تعد أول مواسم الشتاء.

وأضاف أنه “بعد انتهاء المربعانية سندخل في الموسم الثاني وهو الأزيرق الذي يعد أشد أيام السنة برداً ويسميه العرب (مبكي الحصني) ويبدأ في 15 يناير، وعدد أيامه تصل لـ 26 يوماً وتصل درجة الحرارة فيه إلى الصفر وما دونه عندما تكون الرياح شمالية غربية، وتعتدل الحرارة عندما تكون الرياح جنوبية شرقية”.

أهم النصائح للتعامل مع برد الأزيرق

1- ارتداء الملابس الثقيلة.

2- عدم إشعال الفحم والنار في الخيام المغلقة، لأن الفحم في الأماكن المغلقة قد يؤدي إلى الاختناق، خصوصاً عند النوم.

3- ينصح بعدم لعب الأطفال خارج المنزل خلال فترة الليل لتلافي تعرضهم لنوبات البرد والزكام.

4- على كبار السن تجنب الخروج المباشر أو التعرض لتيار الهواء البارد بعد الاستحمام تجنباً للتعرض لأمراض الشتاء الموسمية.