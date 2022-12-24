اليوم.. رئيس الشورى يصل تركيا في زيارة رسمية

تواصل- واس:

يبدأ رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم الأحد, زيارته الرسمية إلى جمهورية تركيا، تلبيةً للدعوة الرسمية التي تلقاها من معالي رئيس مجلس الأمة التركي الكبير الدكتور مصطفى شنطوب.

وفي تصريح صحفي قبل الزيارة أشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط بين المملكة العربية السعودية والجمهورية التركية وشعبيهما الشقيقين.

ونوه معاليه بنتائج زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وليَّ العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله – إلى تركيا بعد زيارة فخامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للمملكة، التي التقى خلالها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو وليِّ عهده الأمين -حفظهما الله-.

وأشار معالي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ إلى أنَّ الزيارة سيُبحث من خلالها سُبلَ تطوير العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الأمة التركي من خلال تفعيل اللقاءات والتواصل المستمر بين المجلسين بما يدفع بالتعاون الثنائي بين البلدين إلى مستويات أرحب، والمساهمة في تعزيز العلاقات البرلمانية وتبادل الخبرات والتنسيق والتشاور حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ويضم وفد مجلس الشورى برئاسة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، عددًا من أعضاء المجلس وهم معالي الأستاذ عبدالمحسن بن محمد المنيف، والدكتور عبدالعزيز بن سلامة الجلعود، والدكتورة عائشة بنت علي عريشي، والدكتورة أميرة بنت أحمد الجعفري، وعددٌ من المسؤولين مجلس الشورى.