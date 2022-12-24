وظائف شاغرة بشركة أرامكو في عدة تخصصات.. التفاصيل وطريقة التقديم
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أعلنت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز (Aramc)، عبرموقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن توفر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
- كاتب أعمال
- محلل تقارير الأعمال
- التخطيط المالي وإدارة الأداء
- محلل أمن المعلومات III
- مصمم جرافيك
- محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
- مستشار وظيفي
- محلل التخطيط المالي وإدارة الأداء
- مهندس إدارة مكامن النفط
- رئيس الوقود منخفض الكربون
- مهندس إدارة مكامن النفط
- أخصائي نظام استكشاف UR
- محلل إدارة أداء التخطيط الأول
- مهندس عملية
- أخصائي تنفيذ وتطوير المعاملات
- مهندس تعلم الآلة
- وغيرها
طريقة التقديم:
وللتقديم والاطلاع على بقية المجالات المختلفة والشروط والمتطلبات والمهام الوظيفية (اضغط هنا).
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