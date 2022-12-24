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لهذا السبب.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية تكساس الأمريكية

لهذا السبب.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية تكساس الأمريكية

لهذا السبب.. إعلان حالة الطوارئ في ولاية تكساس الأمريكية
٠١:٣٩:٣٥ ص، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أعلنت وكيلة وزارة البنية التحتية في أمريكا، كاثلين هوغان حالة طوارئ، في ولاية تكساس بسبب نقص الطاقة.

وأدى الانخفاض الحاد في درجات الحرارة والرياح القوية إلى تعطل جزء من قدرة التوليد و زيادات قياسية في استهلاك الكهرباء.

ووفقا لبيان الولاية: “أعلن بموجب هذا أن هناك حالة طوارئ في ولاية تكساس بسبب نقص الطاقة الكهربائية ونقص القدرة على توليدها وأسباب أخرى”.

وبحسب الوزارة، أدى سوء الأحوال الجوية إلى حرمان تكساس من 16.7 ألف ميغاواط من الكهرباء، التي يتم توليدها باستخدام المحروقات والرياح والشمس.

ومن المتوقع أن يتفاقم الوضع بسبب حقيقة أن نظام الطاقة في تكساس معزول، ولا يمكن للدولة الاعتماد على إمدادات الكهرباء من الخارج.

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ويستمر الإذن بمضاعفة التوليد في مرافق التشغيل حتى يوم الأحد، حيث من المتوقع أن يتحسن الطقس ومن المتوقع أن تعود محطات الطاقة المتوقفة إلى العمل.

وفي ولاية تكساس، لا يزال حوالي 12 ألف منزل وشركة من بين 12.7 مليون مستهلك بدون كهرباء، وفقا لخدمة رصد الموارد عبر الإنترنت poweroutage.us.

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اعلان الطوارئ امريكا نقص الطاقة ولاية تكساس

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