لمعالجة الظواهر السلبية.. جولات رقابية على الحدائق ومواقف حجز السيارات بـ«شرائع مكة»

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، أن بلدية الشرائع الفرعية، تواصل جولاتها الرقابية على الحدائق ومواقف حجز السيارات.

وأوضحت في منشور عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن هذه الجولات تهدف إلى معالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة وبعض مؤجري الألعاب والتي تفتقر لوسائل السلامة.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار جهودها المكثفة لمعالجة الظواهر السلبية التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بمرتادي الحدائق العامة.

أمانة العاصمة المقدسة تزيل عددًا من المزارع التي تسقى بمياه الصرف

كما دعت الأمانة، إلى الإبلاغ عن مخالفات ترك البيارات دون أغطية واقية عبر تطبيق بلدي، تحت شعار” كن شريكًا في تحسين المشهد الحضري لمدينتك”.

وتابعت :” بلاغك يساهم في أنسنة المدن وتحقيق برنامج جودة الحياة ضمن تطلعات رؤية السعودية 2030″.