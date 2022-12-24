السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أوكرانيا تقرر تعبئة 35 ألفًا في منطقتي «خاركيف وخيرسون».. ماذا يحدث؟
المرور تستعرض أبرز 10 خدمات تقدمها للجمهور
لمنع انتشار الأمراض.. أمانة جدة تكثف رش تجمعات المياه بعد الحالة المطرية
أزمة عالمية كبرى بسبب تخزين البيانات.. خطة عاجلة قبل فوات الأوان
رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن
اختراق طبي مذهل.. تصنيع «أنسجة للعين» من الخلايا الجذعية والطباعة ثلاثية الأبعاد

الرئيسية

 /

دولي

 /

أوكرانيا تقرر تعبئة 35 ألفًا في منطقتي «خاركيف وخيرسون».. ماذا يحدث؟

أوكرانيا تقرر تعبئة 35 ألفًا في منطقتي «خاركيف وخيرسون».. ماذا يحدث؟

أوكرانيا تقرر تعبئة 35 ألفًا في منطقتي «خاركيف وخيرسون».. ماذا يحدث؟
١٢:٤٦:٣٢ ص، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد سفير جمهورية لوغانسك الشعبية السابق في موسكو، روديون ميروشنيك، أمس السبت، بأن وزارة الدفاع الأوكرانية أمرت بتعبئة 20 ألف شخص في خاركيف و 15 ألفا في منطقة خيرسون الخاضعة لسيطرتها.

وأوضح، ميروشنيك أن “وزارة الدفاع الأوكرانية تنفذ خطة تهدف من خلالها لتعبئة المواطنين بالقوة في منطقتي خيرسون وخاركيف التي استولى عليها النازيون، لاستخدامهم كوقود للمدافع، بواقع 15 ألفا من خيرسون و 20 ألفا من خاركيف”.

ووصف ميروشنيك كيف تعمد السلطات في هذه المناطق لحشد المجندين قسرا في القوات المسلحة لأوكرانيا. “أسلوب التجنيد بسيط للغاية” وفق ميروشنيك “يتم وضع الشخص أمام خيارات: إما التوقيع على العقد والذهاب للموت، أو السجن بتهمة الخيانة”، أو تعرض عائلته وأحبائه للعنف والترهيب”.

وواصل السفير السابق، بقوله إن أولئك الذين تمت تعبئتهم قسرا من خيرسون نقلوا بالفعل لخط التماس. “من استطاع منهم إيجاد الفرصة للاستسلام (للقوات الروسية) يكون محظوظا لأنه بذلك أفلت من الموت، أما الباقي فيتم الزج بهم للهلاك”.

 

اقرأ أيضا:

بايدن يخدع زيلينسكي.. ضابط استخبارات أمريكي يكشف مفاجأة عن منظومة باتريوت لأوكرانيا

بوتين: أوكرانيا هي من بدأت الحرب ونسعى لإنهائها

 

الكلمات الدلالية:
أوكرانيا الأزمة الأوكرانية روسيا كييف

مواد ذات صلة

المزيد
الأمم المتحدة: سوريا ستخضع لمعاهدة الأسلحة الكيماوية من الشهر المقبل

الأمم المتحدة: سوريا ستخضع لمعاهدة الأسلحة الكيماوية من الشهر المقبل

٠٥:٤٥ ص، الأحد، ١٥ سبتمبر ٢٠١٣
جريمة تهز تونس.. نحر طفلة أمام والدتها في الشارع

جريمة تهز تونس.. نحر طفلة أمام والدتها في الشارع

١٢:٠٥ م، الأربعاء، ٢٧ يونيو ٢٠١٨
«الحريري» يتعهد بدفع رواتب الفرنسيين المتأخرة في «سعودي اوجيه»

«الحريري» يتعهد بدفع رواتب الفرنسيين المتأخرة في «سعودي اوجيه»

٠٢:٥٦ ص، الخميس، ١٤ سبتمبر ٢٠١٧
شاهد.. حفر قبور جماعية لضحايا زلزال أفغانستان

شاهد.. حفر قبور جماعية لضحايا زلزال أفغانستان

٠٩:٣١ م، الأربعاء، ٢٢ يونيو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *