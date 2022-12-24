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المرور تستعرض أبرز 10 خدمات تقدمها للجمهور
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المرور تستعرض أبرز 10 خدمات تقدمها للجمهور

المرور تستعرض أبرز 10 خدمات تقدمها للجمهور

المرور تستعرض أبرز 10 خدمات تقدمها للجمهور
١٢:٤١:٥٢ ص، الأحد، ١ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

استعرضت الإدارة العامة للمرور، عددًا من خدماتها خلال مشاركتها في جناح وزارة الداخلية في فعالية “مستقبل السلامة المرورية 2022” وإستراتيجية السلامة المرورية، المقامة في مقر المدينة الجامعية بمدينة تبوك، خلال الفترة من 20 حتى 30 ديسمبر 2022م، بالتعاون بين إمارة منطقة تبوك وشركة نيوم.

واطلع الزوار على أبرز الخدمات المقدمة من المرور، من ضمنها الحجز الموحد في مدارس القيادة والاستعلام عن المستخدم الفعلي للمركبة والمفوضين لقيادتها، إضافة إلى تجديد رخص سير المركبة، والاستعلام عن صلاحية التأمين على المركبات، والتفويض الإلكتروني (داخل وخارج المملكة) وتجديد رخصة القيادة، وإضافة مستخدم لمركبة وخدمة تفويض القيادة لزائري المملكة، وغيرها من الخدمات.

أثناء الأمطار.. «المرور» يُطالب سائقي المركبات بهذا الأمر العاجل

كما أُتيح للزوار تجربة عملية لجهاز محاكاة القيادة، إضافة إلى توعيتهم بمخاطر الطريق.

الكلمات الدلالية:
إمارة تبوك السلامة المرورية المرور خدمات المرور شركة نيوم

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