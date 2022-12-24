رئيس المجلس الأوروبي يدعو إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن

تواصل – وكالات:

دعا رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن الدولي، بدعوى انتهاكها للقانون الدولي.

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انتهاك روسيا للقانون الدولي

وأضاف خلال مقابلة مع قناة (RTVI)، أن انتهاك عضو دائم في مجلس الأمن، كروسيا، للقانون الدولي، مؤشر على وجود خلل كبير في بنوده.

وأوضح ميشيل، أن إنشاء آلية لتعليق عضوية روسيا في مجلس الأمن، أمر ضروري، مشيرًا إلى أنه لا يطالب بإقصائها بشكل كامل من المجلس، وإنما على الأقل تعليق عضويتها في هذه المرحلة.

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خطوة صعبة

ومشاركة روسيا في مجلس الأمن كعضو دائم منصوص عليه في المادة 23 من ميثاق المنظمة، وهو ما يتطلب إجراء تعديل على الميثاق، تتطلب الموافقة عليه توقيع جميع الدول الأعضاء الدائمين في المجلس.

واعترف رئيس المجلس الأوروبي في الوقت نفسه، بأنه لا يمكن القيام بذلك في الوقت الراهن لأنه سيهوي بمفهوم الأمن لدى الأمم المتحدة إلى الهاوية، موضحًا أن مفهوم الأمم المتحدة للأمن يتخبط بشدة، ويواجه العديد من الصعوبات والمشاكل في حل الأزمات الدولية الكبيرة، قبل بداية الأزمة الأوكرانية.

وكانت روسيا انسحبت من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في 16 سبتمبر 2022، وعلقت الهيئة النظر في جميع الشكاوى الموجهة ضد روسيا بعد ورود أنباء عن انسحابها من المجلس الأوروبي.

وفي أعقاب الاحتلال الروسي لأوكرانيا، بدأت الدول الأوروبية بالمطالبة باستبعاد روسيا من مجلس الأمن.