لمنع انتشار الأمراض.. أمانة جدة تكثف رش تجمعات المياه بعد الحالة المطرية

تواصل- فريق التحرير:

للحد من انتشار الأوبئة التي تسبب الأمراض، قامت فرق المكافحة الحشرية في أمانة محافظة جدة، بأعمال رش أماكن تجمعات المياه بنطاق 16 بلدية فرعية.

ويأتي ذلك بعد الحالة المطرية التي شهدتها مدينة جدة خلال اليومين الماضيين، بهدف الوصول إلى مستوى إصحاح بيئي يشمل الحد من الآفات المهددة للصحة العامة.

وأوضحت أمانة محافظة جدة بأن جهود المكافحة ضد تواجد الحشرات مستمرة على مدار الساعة وفق خطة تغطي جميع أحياء مدينة جدة، ويشارك في تنفيذ الخطة 512 عامل وموظف، و430 معدة وآلية، حيث تم تقسيم عمل الفرق الميدانية على 3 قطاعات وتشمل (قطاع الشمال وقطاع الوسط وقطاع الجنوب).

وبينت أن أعمال الرش تجري خلال الفترتين الصباحية والمسائية، مستخدمة مبيدات مكافحة آفات الصحة العام، وتنقسم ما بين رش بالضغط العالي، الرذاذ، والضباب، من خلال العمالة الميدانية وفرق المكافحة المنزلية، التي جرى توزيعها على مختلف المواقع المستهدفة، كما تم تخصيص فرق لمعالجة تجمعات المياه داخل الأحواش والأراضي البيضاء.