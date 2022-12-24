تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 25 ديسمبر 2022م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:01 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:14 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 1 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:35

المدينة – 5:40

الرياض – 5:12

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:21

المدينة – 12:22

الرياض – 11:54

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:25

المدينة – 3:21

الرياض – 2:52

○ موعد أذان المغرب

مكة – 5:46

المدينة – 5:41

الرياض – 5:12

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:16

المدينة – 7:11

الرياض – 6:42