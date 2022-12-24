تعرف على مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة ليوم الأحد
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 1 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 25 ديسمبر 2022م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:01 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:14 بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 1 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:35
المدينة – 5:40
الرياض – 5:12
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:21
المدينة – 12:22
الرياض – 11:54
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:25
المدينة – 3:21
الرياض – 2:52
○ موعد أذان المغرب
مكة – 5:46
المدينة – 5:41
الرياض – 5:12
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:16
المدينة – 7:11
الرياض – 6:42