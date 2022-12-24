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فوضى في باريس.. إصابة 30 شرطيًا في مواجهات مع الأكراد

فوضى في باريس.. إصابة 30 شرطيًا في مواجهات مع الأكراد

فوضى في باريس.. إصابة 30 شرطيًا في مواجهات مع الأكراد
١٠:٥٠:٣٤ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل- وكالات:

أعلن قائد شرطة باريس اليوم السبت، إصابة 31 شرطياً، جراء مواجهات مع الجالية الكردية في العاصمة الفرنسية، مؤكداً اعتقال 11 من المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات.

وتجددت المواجهات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين من الجالية الكردية، ما استدعى رد الشرطة على المحتجين بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

وأدت المواجهات إلى تدمير عدد من السيارات وإلحاق الأضرار بالشوارع وتكسير واجهة محلات تجارية.

 

وكانت النيابة العامة الفرنسية أعلنت تمديد توقيف المشتبه به (69 عاماً) الذي قتل ثلاثة أكراد بمسدس وأصاب ثلاثة آخرين في باريس الجمعة، موضحة أن التحقيق اعتمد البحث في الدافع العنصري.

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وتركز التحقيقات حول تهم القتل ومحاولة القتل والعنف المسلح، إضافة إلى انتهاك التشريعات المتعلقة بالأسلحة بدافع عنصري، مبينة أن هذا الأمر لا يغيّر الحد الأقصى للعقوبة المحتملة التي تبقى السجن المؤبد.

 

الكلمات الدلالية:
الأكراد الشرطة باريس فرنسا

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