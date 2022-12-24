أزمة جديدة تضرب بريطانيا.. إخطار المسافرين بتعطل القطارات لهذا السبب

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تلقى المسافرون البريطانيون إنذارات بشأن تأخيرات وازدحام وتعطل حركة القطارات بسبب إضرابات عمال نقابة السكك الحديدية والبحرية والنقل.

إضرابات في عدد من القطاعات

وحل أفراد من الجيش محل قوات حرس الحدود، التابعة لوزارة الداخلية البريطانية، التي ستدخل إضراباً إلى نهاية العام، ما عدا يوم 27 ديسمبر.

ولم تتحقق مخاوف حدوث اضطرابات في مطارات المملكة المتحدة والطوابير الطويلة في نقاط مراجعة جوازات السفر إلى حد كبير، أمس الجمعة، حسب “الامارات اليوم”.

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الإسعاف والتمريض يعلنان الإضراب

وشارك آلاف من العاملين بخدمة الإسعاف في إنجلترا وويلز، في إضراب للمطالبة بزيادة الأجور، مما يزيد الضغط على هيئة الخدمات الصحية الممولة من الدولة، بعد يوم من دخول أطقم التمريض في إضراب.

وطالبت اتحادات العمال بزيادة الأجور بأكثر من معدل التضخم، والذي ارتفع إلى 10.7 % على مؤشر أسعار المستهلكين في نوفمبر.