وفاة مواطنين في دولة عربية بسبب الأمطار

تواصل – فريق التحرير:

لقي موظفان بوزارة الكهرباء العراقية، اليوم، مصرعهما بمحافظة ذي قار، أثناء قيامهما بإصلاح أعطال محولات الكهرباء، التي انقطعت إثر هطول أمطار غزيرة.

أضرار مادية وخسائر

وتعرضت المحافظة في العراق لهطول غزير للأمطار استمر طوال ساعات ليل الجمعة، وأسفر عن أضرار مادية في عدد من المنازل والأحياء السكنية في بعض مدن المحافظة، حيث سجلت مدينتا الناصرية والرفاعي شمال المحافظة أعلى نسب تساقط مطري خلال العام الجاري، حسب “سكاي نيوز عربية”.

واستنفرت دوائر البلديات والدفاع المدني والكهرباء في مواجهة آثار المطر الغزير، في وقت أكدت فيه الحكومة المحلية سعيها لإعادة الحياة إلى وضعها الطبيعي عبر سحب مياه الأمطار من الشوارع.

اقرأ أيضا:

وفيات وإصابات.. «إيموجي ضاحك» يتسبب في معركة حامية بالعراق

عراقيون يناشدون الجهات الحكومية

وناشد أهالي مناطق غرب بعقوبة السلطات الحكومية بإنقاذهم من غرق منازلهم وتعطل حركة الحياة فيها بسبب غزارة الأمطار التي سقطت ليل الجمعة، والتي استمرت حتى ظهر السبت، منتقدين غياب مشاريع الصرف الصحي.