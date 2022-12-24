وفاة وزير الحج السابق «محمود سفر»

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توفي وزير الحج السابق، الدكتور محمود بن محمد سفر، بعد ظهر السبت.

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وأديت صلاة الجنازة عليه بالحرم المكي، حيث قال أخوه الدكتور حسن بن محمد سفر، إنه سيتم استقبال المعزين في دار الفقيد بحي الروضة بجدة غدًا الأحد ولمدة يومين، أو على هاتف رقم 0504613304.

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الراجل في سطور:

وسفر مولود في 27 أكتوبر 1940 بمكة المكرمة. تلقى تعليمه العام بالمملكة ودرس الابتدائية، والمتوسطة والثانوية بمدرسة الفلاح بمكة المكرمة، وحصل على بكالوريوس الهندسة المدنية من كلية الهندسة بجامعة القاهرة عام 1964.

نال درجة الماجستير في ميكانيكا التربة وهندسة الأساسات من جامعة ستانفورد بكاليفورنيا بالولايات المتحدة، وحصل على درجة الدكتوراه في الهندسة الجيوتقنية من جامعة ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة عام 1972.

وعمل عضوًا للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بمجلس التعاون الخليجي عن المملكة، وكان وزيرًا للحج.