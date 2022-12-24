مطلق النار في باريس يعترف: «أنا عنصري»

تواصل – فريق التحرير:

اعترف الفرنسي مطلق النار بالقرب من مركز ثقافي كردي، وسط العاصمة الفرنسية باريس، بجريمته، مؤكدا أنه “عنصري” وهذا ما دفعه لارتكابها.

وجد بحوزته أعيرة نارية

وقال مصدر فرنسي إن الرجل البالغ من العمر 69 عاما، الذي تمت السيطرة عليه قبل تدخل الشرطة، أوقف وبحوزته حقيبة صغيرة، تحتوي على مخزنين أو ثلاثة ممتلئة بالخراطيش، وعلبة خرطوش من عيار 45 تحوي 25 خرطوشة على الأقل، حسب “الشرق الأوسط”.

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية السبت تمديد توقيف الرجل، وأشارت إلى أن التحقيق اعتمد أيضا البحث في الدافع العنصري.

جرائم عنصرية سابقة

وحكم على المشتبه به في هذا الحادث، في يونيو الماضي بالسجن 12 شهراً بتهمة ارتكاب أعمال عنف بسلاح في 2016. وقد طعن في الحكم.

وسبق اتهامه أيضاً في ديسمبر 2021 بارتكاب أعمال عنف ذات طابع عنصري، مع سبق الإصرار مستخدما أسلحة والتسبب في أضرار لأفعال ارتكبت في الثامن من ديسمبر 2021.

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قتيلان و4 جرحى في إطلاق نار بباريس.. والقبض على المهاجم

قتيلان و4 جرحى

وأعلنت النيابة العامة الفرنسية، أمس، عن سقوط قتيلين و4 جرحى، بينهم اثنان في حالة خطرة جراء إطلاق النار في محيط مركز ثقافي كردي في باريس اليوم الجمعة، وأكد مسؤول كبير في قصر بلدية باريس وقوع إطلاق نار.

وكتب نائب رئيس البلدية إيمانويل جريجوار على “تويتر”: “وقع هجوم مسلح. شكرًا لقوات الأمن على تحركها السريع… قلوبنا مع الضحايا ومن شهدوا هذه الفاجعة”.