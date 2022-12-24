«ادعاء كاذب».. القبض على شخصين بـ «الجوف» زعما تعرض سيارتهما للاعتداء

تواصل – فريق التحرير:

ألقت شرطة الجوف القبض على شخصين لتوثيقهما ونشرهما محتوى مرئيًا مخالفًا لنظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل، فقد ألفي القبض على مواطنين اثنين نشرا فيديو يدعيان خلاله تعرض مركبتهما للاعتداء على أحد الطرق بالمنطقة، إلا أنه تبين من إجراءات الاستدلال عدم صحة المحتوى وتضمينه معلومات وادعاءات كاذبة مخالفًا بذلك نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

حقيقة الحادث

وتبيّن أن ماتعرضت له المركبة من ضرر بسبب جسم حديدي سقط عرضيًا عليها، وباشرت القوة الخاصة لأمن الطريق الحادث في حينه، وقدمت له المساعدة اللازمة، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما للنيابة العامة.