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استشاري يوجه نصيحة مهمة لحماية كبار السن من الأمراض المعدية
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استشاري يوجه نصيحة مهمة لحماية كبار السن من الأمراض المعدية

استشاري يوجه نصيحة مهمة لحماية كبار السن من الأمراض المعدية

استشاري يوجه نصيحة مهمة لحماية كبار السن من الأمراض المعدية
٠٩:٥٧:٤٦ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

وجه الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، نصائح مهمة لحماية كبار السن من الأمراض المعدية خاصة في الشتاء.

وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “من حق والديك عليك ألا تُدخِل عليهم أبناءك المصابين بالزكام والحرارة فتنقل لهم المرض بسرعة”.

وفي وقت سابق، حذّر الدكتور خالد النمر؛ من غلق غرفة كبار السن عليهم أثناء النوم، قائلاً إنه من الأفضل أن تكون “الغرفة” مواربة لسماعهم حال احتياجهم لمساعدة طارئة.

وأضاف في تغريدة على “تويتر” قائلاً: “كبيرة سن ومريضة قلب أغمي عليها فسقطت على الارض وانكسر عظم الفخذ ولم يستطع أهلها إنقاذها إلا بعد نصف ساعة من محاولات كسر باب الغرفة المُقفل”.

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الكلمات الدلالية:
الأمراض المعدية الشتاء خالد النمر كبار السن

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