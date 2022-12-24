هل سيلان أنف الطفل يستمر إلى الأبد؟ ومتى يكون مثيرًا للقلق؟

تواصل – وكالات:

قد يعاني طفلك في سن ما قبل المدرسة من السيلان الدائم الأنف، لكن الخبراء يقولون إن هذا الأمر طبيعي.

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8 نزلات برد في العام

قالت الدكتورة ماريا ميخيا، الأستاذة المساعدة في طب الأسرة والمجتمع في كلية بايلور للطب بهيوستن بالولايات المتحدة: “الأطفال دون سن السادسة من العمر متوسط ​​ستة إلى ثماني نزلات برد في العام، مع استمرار الأعراض بمعدل 14 يومًا. من الطبيعي جدًا أن يصاب الأطفال بالأمراض بشكل متكرر مع بناء جهاز المناعة لديهم”.

وأضافت، وفقًا لوكالة “يو بي آي”، أن معظم حالات الزكام هذه تحدث بين شهري سبتمبر وأبريل، حيث يتعرض الأطفال في أماكن الرعاية أو المدرسة للكثير من مسببات الأمراض والفيروسات والبكتيريا، والتي لا تستطيع أجهزة المناعة الأقل تطورًا محاربتها.

وتابعت ميخيا في بيان صحفي: “القاعدة العامة هي أنه إذا تحسن طفلك بعد أسبوع إلى 10 أيام، فمن المرجح أن يكون نزلة برد. إذا استمرت الأعراض لفترة أطول و/ أو بدا أنها تظهر بعد التعرض لمواد معينة أو أثناء التغيرات الموسمية، فمن المحتمل أن تكون الحساسية هي السبب”.

واستدركت: “يجب على الأطفال الذين تظهر عليهم علامات الفيروس مراجعة الطبيب فورًا إذا ظهرت عليهم مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك رفض شرب أي شيء لفترة طويلة، وصعوبة التنفس أو التنفس السريع، والحمى التي تزيد عن 101 درجة والتي تستمر لفترة أطول من ثلاثة ايام. تشمل الأعراض الأخرى المقلقة احمرار العين أو وجود إفرازات صفراء أو تغيرات في السلوك مثل التهيج أو الخمول/ انخفاض الاستجابة”.

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عادات صحية مفيدة للأطفال

ونصحت الوالدين بأن يعلموا أطفالهم عادات صحية للمساعدة في منع المرض، بما فيها غسل اليدين بشكل صحيح، وغسل أيديهم بعد استخدام الحمام، ومع التقدم في السن، يجب أن يغسلوا بعد النفخ أو لمس أنوفهم. ويعد معقم اليدين خيارًا بديلاً في حالة عدم توفر الماء والصابون.

كما يجب تعليم الأطفال أيضًا تغطية أفواههم أثناء السعال باستخدام الكوع الداخلي للمساعدة في منع انتشار المرض.

وتنصح بالتأكد من تناول الأطفال وجبات صحية وشرب الكثير من الماء والحصول على قسط كافٍ من النوم. إذ يمكن أن تساعد الوجبات المتوازنة مع الفيتامينات والمعادن في تعزيز جهاز المناعة.

ونصحت ميخيا الآباء أيضًا بمساعدة الأطفال على البقاء بصحة جيدة من خلال إبقائهم على اطلاع دائم بالتطعيمات، بما في ذلك الحصول على التطعيمات ضد كوفيد – 19 والإنفلونزا.