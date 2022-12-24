جرائم دولة الاحتلال تتواصل.. حجز جثامين 370 فلسطينيا

تواصل – واس:

طالبت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اليوم المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال الإسرائيلية للإفراج عن جثامين 370 شهيداً فلسطينيا.

الإهمال الطبي ومقابر الأرقام

وقال رئيس الإحصاء والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، عبد الناصر فروانة، في تصريح له : إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحجز جثامين 370 شهيداً فلسطينياً، فيما يطلق عليه “مقابر الأرقام” بينهم 11 أسيراً استشهدوا داخل سجون قوات الاحتلال، كان آخرهم الشهيد الأسير ناصر أبو حميد الذي استشهد الأسبوع الماضي، بسبب سياسة الإهمال الطبي داخل سجون الاحتلال.

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وداعا فراونة المجتمع الدولي بالضغط على قوات الاحتلال للإفراج عن جثامين الشهداء، باعتبارها جريمة تتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية، وسلوك غير إنساني.

عشرات المصابين في الضفة المحتلة

أصيب العشرات من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق، أمس، خلال اعتداء قوات الاحتلال بالرصاص والقنابل الغازية المسيلة للدموع على مسيرات نظمت للتنديد بالاستيطان في الضفة الغربية.

وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن نحو 40 فلسطينياً أصيبوا بجروح وحالات اختناق، خلال اعتداء الاحتلال على مسيرة مناهضة للاستيطان في قرية بيت دجن بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية .