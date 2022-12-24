وفاة 19شخصًا جراء العاصفة الثلجية بالولايات المتحدة

تواصل – وكالات:

توفي 19 شخصًا على الأقل جراء العاصفة الشتوية الضخمة التي تعرضت لها الولايات المتحدة، وأثرت على نحو 250 مليون أمريكي، بحسب ما أفادت شبكة “بي بي سي” الإخبارية.

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انقطاع الكهرباء عن أكثر من 1.5 مليون شخص

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 1.5 مليون شخص وألغيت آلاف الرحلات الجوية منذ يوم الخميس الماضي بسبب العاصفة الهائلة، التي تمتد لأكثر من 3 آلاف و200 كيلومتر، من تكساس إلى كيبيك.

وتسبب إعصار قنبلة (عندما ينخفض الضغط الجوي) في حدوث عاصفة ثلجية في منطقة البحيرات العظمى على الحدود بين الولايات المتحدة وكندا.

وأفاد موقع تتبع الطائرات، “فلايت أوير” بإلغاء أكثر من 5.4 ألف رحلة جوية في الولايات المتحدة، أمس الجمعة، بسبب سوء الطقس.

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كما أسفرت العاصفة الثلجية، عن انقطاع الكهرباء عن أكثر من 590 ألف منزل ومصنع.

انخفاض قياسي في درجات الحرارة

وتتوقع السلطات الأمريكية انخفاضًا قياسيًا في درجات الحرارة ووقوع عواصف ثلجية في العديد من الولايات الأمريكية، مما أدى إلى إعلان حالة الطوارئ في ولايات جورجيا وكنتاكي ونيويورك وأوكلاهوما ونورث كارولينا وساوث داكوتا.

كما أعلن حكام عدد من الولايات أن قوات الإنقاذ والحرس الوطني الأمريكي في أراضيها تستنفر في حالة تأهب قصوى لإزالة آثار العواصف.