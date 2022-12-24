السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ ميلادى
نمو التجارة الخارجية للمملكة وأكبر 10 دول شريكة
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نمو التجارة الخارجية للمملكة وأكبر 10 دول شريكة

نمو التجارة الخارجية للمملكة وأكبر 10 دول شريكة

نمو التجارة الخارجية للمملكة وأكبر 10 دول شريكة
٠٩:٥٦:٣٤ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بلغ حجم التجارة بين المملكة وأكبر عشرة شركاء تجاريين نحو 1.22 تريليون ريال “325.64 مليار دولار”، ما يمثل نحو 64.5% من إجمالي تجارة المملكة الخارجية.

نمو بنسبة 45.3%

وسجلت التجارة بين المملكة وأكبر عشرة شركاء تجاريين نموا سنويا بواقع 45.3% بعدما كانت عند 840.44 مليار ريال للفترة ذاتها من 2021.

الدول الآسيوية تتصدر

وتصدرت القائمة الصين والهند واليابان كأكبر ثلاثة شركاء، فيما حلت في المرتبة الرابعة كوريا الجنوبية، التي تقدمت على الولايات المتحدة الأمريكية.

واستحوذ الشركاء الأربعة مجتمعين على 41.6% من التجارة بما يعادل 788.3 مليار ريال “210.2 مليار دولار”، بزيادة 50% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

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405 مليارات ريال في 8 أشهر

سجلت التجارة الخارجية للمملكة خلال ثمانية أشهر من العام الجاري ارتفاعًا نسبته 53% وبقيمة 405 مليارات ريال، لتبلغ 1.52 تريليون ريال، مقابل 995.8 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021.

جاء الارتفاع بدعم من زيادة الصادرات النفطية 90 في المئة لتبلغ مستوى قياسيًا عند 852.1 مليار ريال نتيجة ارتفاع أسعار الخام والإنتاج السعودي، وفقًا لـ”الاقتصادية”.

الكلمات الدلالية:
اقتصاد السعودية بيانات هيئة الإحصاء دول آسيا نمو التجارة الخارجية

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