بعد إطلاق ميزة «عدد المشاهدات».. «ماسك» يكشف عن قرار مفاجئ

تواصل – وكالات:

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أن موقع “تويتر” سيقوم بتعديل ميزة عدد المشاهدات التي تم إطلاقها أخيرًا، مما يسمح للمستخدمين بإيقاف تشغيلها إذا رغبوا في ذلك.

وردًا على تعليق أحد المستخدمين على التصميم الجديد، قال ماسك في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “سنقوم بترتيب الجماليات وإضافة إعداد لإيقاف التشغيل، لكنني أعتقد أن الجميع تقريبًا سيحبونها”، في إشارة إلى الأداة التي تسمح للأشخاص بمعرفة عدد المرات التي شوهدت فيها تغريدتهم.

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معرفة عدد الأشخاص المشاهدين للتغريدة

وأطلق “تويتر” ميزة جديدة تتيح لكل المستخدمين معرفة عدد الأشخاص الذين شاهدوا التغريدة.

وكانت هذه الميزة محصورة في السابق لصاحب الحساب على “تويتر”، وفقًا لموقع “سكاي نيوز”. لكن الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، المالك الجديد لـ “تويتر” وعد في مطلع ديسمبر الجاري بإدخال هذه الميزة.

وذكر حساب الدعم الفني في “تويتر”، الجمعة، أن ميزة “عداد مشاهدات التغريدة” ستكون مرئية في البداية على الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي “آي أو أس”، و”أندرويد”.

وبالنسبة إلى نسخة “تويتر” على الحواسيب، فسيكون الأمر قريبًا، وفقًا للحساب نفسه.

لكن معاينة بعض التغريدات، ظهيرة الجمعة، على الكمبيوتر تظهر أن الميزة دخلت حيز التنفيذ.

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كيف تعمل الميزة الجديدة؟

وتظهر الميزة الجديدة على شكل رقم مصاحب لرمز على هيئة أعمدة بيانية على يمين التغريدة.

وقال حساب الدعم الفني في “تويتر” إن الردود والإعجابات بالتغريدات لا تحكي القصة كلها، لذلك تم إدخال ميزة “عداد المشاهدات” التي تظهر عدد الذين شاهدوا التغريدات.