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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على بيش بمنطقة جازان
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بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على بيش بمنطقة جازان

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على بيش بمنطقة جازان

بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على بيش بمنطقة جازان
٠٨:٤٧:٥٤ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق هطول أمطار الخير على محافظة بيش بمنطقة جازان.

ووثق المقطع، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على بيش، في ظل  توقعات باستمرار هطول الأمطار، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

أمطار جازان

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، بتكون سحب رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات الدرب ، وبيش ، وجزر فرسان ، والأجزاء الساحلية.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـثامنة مساء.

توقعات الأرصاد

كذلك توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان وعسير في حين لا يستبعد استمرار هطول الأمطار على المنطقة الشرقية وسواحل منطقة تبوك, ويتوقع تكون الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والرياض, كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على شمال وشرق ووسط المملكة.

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الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة بيش جازان

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