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حكم الوضوء بالماء البارد مع وجود الساخن (فيديو)
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حكم الوضوء بالماء البارد مع وجود الساخن (فيديو)

حكم الوضوء بالماء البارد مع وجود الساخن (فيديو)

حكم الوضوء بالماء البارد مع وجود الساخن (فيديو)
٠٨:٥١:٢٦ م، السبت، ٣٠ جمادى الأولى ١٤٤٤ هجريا، ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان، إنه ليس للإنسان أن يتقصد المشقة من أجل الحصول على الأجر.

ليس من المقصود شرعا

وأوضح الخثلان مثالا أنه ليس للإنسان في الشتاء أن يتوضأ بالماء البارد لأجل الحصول على الأجر والفضيلة، مع وجود الماء الساخن أو الدافئ من سخان أو غيره.

وتابع أن طلب المشقة ليس مقصودا شرعا للإنسان، وإنما إذا أتى بغير قصد فإن الإنسان يؤجر ويثاب عليه، أما أن يتقصد الإنسان المشقة فهذا غير مقصود شرعا، لقول الله -عز وجل- “مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ” سورة النساء الآية 147.

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مستوى الاهتمام بالصلاة

وأوضح الخثلان، في مقطع فيديو نشره على حسابه في «تويتر»، في وقت سابق، أنه على العبد أن يرفع مستوى اهتمامه بالصلاة، ولن تفوته أبدًا، لأن الشيء الذي يهتم به الإنسان لا يمكن أن يفوته.

وأضاف أن الإنسان إذا كان عنده موعد في المطار في وقت صلاة الفجر، هل يفوته الموعد ويقول والله كان نومي ثقيل، لا يفعل ذلك أبدًا بل يحرص على موعد المطار قبل أي شيء، والطالب وقت الاختبار يأتي في الوقت المحدد، بل قبل الوقت المحدد، ولا يقول نومي كان ثقيلًا، لأن مستوى الاهتمام بالأمر مرتفع.

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